(Di giovedì 6 luglio 2023)ha fatto scalpore ain questi giorni. Il torneo gli ha reso omaggio ospitandolo nella Royal Box, accanto alla principessa del Galles Kate Middleton. Nemmeno il verde menta dell'abito della moglie del principe William, però, è riuscito a oscurare la classe dell'outfit beige di, imitato il giorno seguente da un certo David Beckham che ha scelto lo stesso colore per il suo abito di Ralph Lauren. https://twitter.com/GQ France/status/1676638340370628631ha incantato tutti, insomma, sia nei viali diche nella Royal Box del campo centrale. Come previsto, per la prima apparizione pubblica da quando si è ritirato dal tennis a Londra, ha scelto accessori di gran lusso. Malgrado una pioggia insistente, ...

... precisione, leggibilità e un design elegante e contemporaneo, adatto per essereper una ... Si continua con il grande ritorno dello splendido sessantenne Cosmograph Daytona die dell'...La colombiana haun trench bianco della maison con un enorme scritta 3D. "NO" si legge a ... "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e uncon un Casio" e ancora: "Un lupo come me non è ...La Blasi se ne è accorta solo una voltail capo, essendo il dispositivo di sicurezza ... Altro che! All'Isola in black & white Il look black and white di Ilary Blasi al ristorante è ...

Il Rolex indossato da Roger Federer a Wimbledon è uno dei più belli del 2023 GQ Italia

Roger Federer è stato nel palco reale di Wimbledon come ospite d'onore. E ha sfoggiato, come sempre, una classe inimitabile ...Il settimanale Chi ha paparazzato Ilary Blasi in un negozio del noto marchio di orologi di lusso, riaccendendo i pettegolezzi sulla faida dei Rolex con l'ex marito Francesco Totti ...