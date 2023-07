Il ritorno del vulcano

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 6 luglio 2023) C’è stato un tempo in cui il Puy de Dôme era la salita decisiva del Tour de France, il giudice ultimo delle sorti della classifica generale. Affrontato tredici volte dal 1952 al 1988, la salita del Puy de Dôme è quasi sempre stata collocata nell’ultima settimana. In sei occasioni addirittura è stata inserita nella penultima tappa prima di Parigi. Ben otto volte è stata l’ultima salita del Tour de France. Dopo il 1988, però, il Puy de Dôme è uscito dalle mappe del Tour de France. Un’uscita di scena improvvisa e rumorosa che porta con sé numerose motivazioni, di tipo politico, organizzativo, infrastrutturale e ambientale. «Il Puy de Dôme è la nostra Tour Eiffel», mi dice Frédéric Verna, caporedattore sportivo del quotidiano locale La Montagne. «A Clermont Ferrand cittadina francese, capoluogo della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, ndr lo puoi vedere da qualunque parte. In città ...