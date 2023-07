Il rinnovo di Bastoni conferma una certezza nel gioco di Inzaghi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildiè una firma importante in casa Inter. Il difensore infatti è un referente tecnico per le idee didiSIGNIFICATIVO – Ildinon è un fatto banale in casa Inter. Il difensore infatti ha ancora margini di crescita e prospettiva davanti a sé. Questo malgrado sia da anni ormai un titolare della squadra. Di più, un referente tecnico. E proprio per questo la suaè un fattore importante perTECNICA – Il mercato dell’Inter sappiamo che può essere caotico. E in questo caos spessosi è trovato a dover ripensare l’impostazione della sua squadra. Ladiinvece gli ...

Siamo partiti con Spalletti, poi Conte e ora Inzaghi sempre con risultati importanti.' Sui nomi per la fascia di capitano in futuro: 'C'è, di cui sono molto felice del. C'è Lautaro ...'Suldi' 'Contento anche deldiperché credo stiamo parlando di un giocatore non solo del presente ma anche del futuro - ha aggiunto Zanetti. Per ciò che riguarda la ...'Sono contento deldiperché credo che stiamo parlando di un giocatore non solo del presente ma anche del futuro - ha aggiunto Javier Zanetti - . Per cio' che riguarda la fascia di ...

Alessandro Bastoni ha firmato il rinnovo con l’Inter, legandosi al club nerazzurro fino al 2028. Andiamo a conoscere qualcosa in più su di ...Hakan Calhanoglu rinnova con l’Inter: per il centrocampista turca prolungamento di contratto con i nerazzurri fino al 2027 Dopo quello di Alessandro Bastoni, arriva l’ufficialità anche dell’altro impo ...