Il regista Xavier Dolan dice addio al cinema | «Mi ritiro | sono stanco di fare film che non vede nessuno»

(Di giovedì 6 luglio 2023) «I mieinon li». Con queste paroleannuncia il suoal. È con delusione che ilcanadese 34enne spiega in un’intervista a El Paìs i motivi del suo. «Non ho più voglia né forze di impegnarmi in un progetto per due anni e che poi non lo veda quasi. Ci metto troppa passione per sopportare tante delusioni. Mi chiedo se il miosia brutto, ma in realtà che non è così», dichiara. In questo periodo sta promuovendo la sua ultima serie, The Night Logan Woke Up, e potrebbe essere il suo ultimo progetto. Quest’ultimo è stato distribuito in Canada, Spagna, Francia e Giappone. Troppo poco per il giovane ...

Amarissimo sfogo del talento canadese. "Mi spinge a pensare di non essere un bravo regista, ma so di esserlo".