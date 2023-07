' Il più grande attacco a civili Leopoli da inizio guerra'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il sindaco diAndriy Sadovy ha definito quello della notte scorsa "il piùalle infrastrutturedella città dall'dell'invasione russa", come riporta Rbc - Ukraine. "...

Rosso record per la banca centrale di Singapore. L' Autorità Monetaria (MAS) ha registrato la suaperdita netta di 30,8 miliardi di dollari di Singapore nell'anno finanziario che si è concluso il 31 marzo, ampliando significativamente la perdita di 7,4 miliardi dell'anno precedente. Il ...... presidente e amministratore delegato della Formula 1: 'Il nostro percorso verso un calendario... C'è uninteresse e una continua domanda per la Formula 1, e credo che questo calendario ...Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovy ha definito quello della notte scorsa "ilattacco alle infrastrutture civili della città dall'inizio dell'invasione russa", come riporta Rbc - Ukraine. "Ci sono morti e feriti.di 50 appartamenti sono stati distrutti", ha ...