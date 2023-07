Il piano di Bill Gates per “oscurare il sole” contro il riscaldamento globale che piace alla Casa Bianca

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilè un problema che ormai anche l’agenda politica internazionale non può più ignorare, grazie anche a figure di giovani attivisti come Greta Thunberg; e fra le ipotesi per ridurre i rischi, c’è quella avanzata e finanziata nientemeno che da, intenzionato a “il”: si tratta di un progetto di geoingegneria solare chiamato Stratosphericlled Perturbation Experiment (SCoPEx) nato nel 2012, che vede tra i massimi finanziatori proprio il fondatore di Microsoft. Ma come si può, all’atto pratico,il? Il metodo proposto dricerca finanziata daprevede la moltiplicazione della quantità di aerosol nella stratosfera ...

...vengono attaccati ogni giorni dai rivali dell'Isis - Khorasan (Isis - K) non abbiano alcun...Roggio, un membro anziano della Foundation for Defense of Democracies, ha dichiarato a VOA che ...... John Malkovich, Willem Dafoe, Michel Piccoli, Anjelica Huston, Carmen Maura, Isabelle Huppert, Gael García Bernal, Charlotte Rampling, Giancarlo Giannini, Edward Norton,Pullman, Mathieu ...A interpretare il misterioso Orlok èSkarsgård, affiancato da Lily - Rose Depp e Willem Dafoe. ... Quando penso aldi produzione di Nosferatu, mi stupisco di come siamo riusciti ad arrivare ...La Casa Bianca ha diffuso un rapporto in cui per la prima volta valuta le tecniche di modifica delle radiazioni emesse del Sole come una possibile ...Un Report dell'amministrazione Biden apre allo studio del progetto per bloccare, in parte, la radiazione solare ...