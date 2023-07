Il Monza medita sul futuro | il piano per il post-Berlusconi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildeve definire per bene ilper il suo, dopo la morte die la rivelazione del testamento del vecchio proprietario. Nella giornata di oggi, giovedì 6 luglio 2023, è stato rivelato il contenuto del testamento di Silvio, morto negli scorsi giorni. L’aspetto più rilevante, per chi come noi si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

- Fiorentina . L'impresa in casa Inter ha inorgoglito il pubblico brianzolo e Palladino , in odore di rinnovo pluriennale,sgambetti a qualche altra grande, Fiorentina in primis: il ...... Allegridi aumentare il minutaggio tra Roma e Sampdoria, sfruttando le rotazioni imposte ...parziale con i compagni nel 2023 e ricevuto così la prima convocazione stagionale contro ila ...Bologna -alle 15 ci dirà chi delle due compagini può ambire anche a un posto in Europa. I rossoblù, ... Palladinodi schierare Petagna al centro dell'attacco, ballottaggio tra Marlon e ...Eden Hazard medita il ritiro: cosa è successo al talento belga che aveva fatto innamorare di lui con la maglia del Chelsea Si può a 32 anni essere o sentirsi – che in certi casi finiscono per coincid ...