Il #metoo è un cubetto di ghiaccio mezzo sciolto

(Di giovedì 6 luglio 2023) Benché ultimamente oscurato da notizie che creano più allarme (la pandemia, la guerra, l’apocalisse climatica) è giusto che non si spenga l’interesse nei confronti del, la campagna globale contro le molestie sessuali. Repubblica, ad esempio, dedica oggi mezza pagina (l’altra metà è riservata alle gare d’appalto dei comuni di Rho e Colle Val d’Elsa) al “” della pubblicità”, intervistando una esperta copywriter sulle molestie sessuali nel settore. “Poco più che ventenne mi chiesero se avessi un compagno e se volessi figli”. Pratica orribile, certo, come da tempo denunciano tutti quei maschilisti secondo i quali, dietro il calo delle nascite, c’è la mitologia ossessiva della realizzazione professionale; ma le molestie sessuali? “Solo una volta ho avuto un indeterminato. Dovevo fare ore extra non retribuite”. Ingiustizia intollerabile, comune a ...