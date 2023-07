Il Gruppo Prada e UNFPA creano il primo programma di formazione sulla moda in Ghana e Kenya

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 6 luglio 2023) Portare le giovani donne che vivono in contesti socio culturali di vulnerabilità a conquistare il diritto ad una professionalità e ad una femminilità complete, laddove per femminilità si intende prima di tutto la piena consapevolezza di sé stesse e dei propri diritti, soprattutto nell’ambito della salute sessuale e riproduttiva di quante vivono situazioni di pericolo. Fashion Expressions: The Stories She Wears È il“Fashion Expressions: The Stories She Wears“, pensato da– Agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva -, in stretta collaborazione con il. Undi giovani tirocinanti inLo scopo è quello di promuovere l’uguaglianza di genere sfruttando il potere sociale ed economico dellacome veicolo di ...