Il futuro di Osimhen dipende da Mbappé | non è esclusa offerta importante del PSG al Napoli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il giornalista Alfredo Pedullà si è soffermato suldi Victore sulla prossima possibile mossa del PSG. Notizie Calcio– Il, con Aurelio De Laurentiis in prima persona, ha una priorità: trattenere a tutti i costi Victor. Il presidente chiede non meno di 150 milioni di euro per farlo partire e ha già allontanato le ‘sirene’ di Premier e Ligue 1. Il PSG però rimane sempre alle porte con il club francese pronto a formulare un’alperqualora il francese Kyliannon rinnovasse. A darci maggiori informazioni è giornalista Alfredo Pedullà che nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente ...

A Sportitalia: "Quello che ha trovato a Napoli non lo troverà da nessuna parte. È una città che ti fa ... L'annocome sarà Sarri: " Se io ti dovessi parlare da un punto di vista ......hanno proprietà con grande liquidità e hanno creato un sistema che si autoalimenta ma in... Annovera tra i suoi protagonistie Kvaratskhelia, due dei calciatori più trendy del panorama ...Io alla Juventus inMi faranno tutti la stessa domanda. Quando si ama qualcosa in maniera ... Kim - Anguissa -la spina dorsale più forte che ho mai avuto Ne ho avute tante di squadre ...

Chiariello a CN24: "Con questi tre acquisti andiamo in finale di Champions League! Futuro Osimhen Ci sono due indizi" CalcioNapoli24

Futuro in bilico per Victor Osimhen. Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, il Psg ha aperto alla cessione di Mbappé ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai microfoni di Sportitalia ha parlato anche del futuro di Osimhen: “Non lo so cosa farà, ma quello che ha trovato a Napoli non lo troverà più nella sua carrier ...