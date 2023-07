Il dg della Rai Rossi | «Gli addii a Viale Mazzini? Dipendono dal mercato e dai compensi»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il direttore generaleRai Giampaolooggi parla degliin un’intervista al CorriereSera. E su Bianca Berlinguer che è approdata a Mediaset dice che «è ilche è in movimento». Poi aggiunge: «Fazio è uscito prima che arrivassimo. Quanto alla Annunziata, ancora oggi le sue motivazioni mi risultano poco comprensibili». Mentre sulla conduttrice di Cartabianca sostiene che «ha fatto una scelta di vita. Dispiace che abbia deciso a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti. In cui era stata confermata». E quando Antonella Baccaro dice che la figlia di Enrico chiedeva una trasmissione «a reti unificate», sorride. La battuta La battuta chiama in causa alcuni rumors che risalgono a quando Bianca Berlinguer era ancora in ...

... 'Mentre andavo in onda trovavo giornalisti molto importantisu La7. Come Sigfrido Ranucci. Aggiungo Monica Maggioni, Giovanna Botteri, Corrado Augias e Marco Varvello. Professionisti che ...Gli erroriChiesa non hanno mai scoraggiato un uomo con la sua schiena dritta come lei '... A inizio anni Duemila ha condotto suRadio 2 il programma Il Tropico del Cammello. In seguito è ...Il diretto generale, Giampaolo Rossi , non appare affatto preoccupato e, in una lunga intervista, dice la sua sugli addii che ha vissuto la sua azienda in quest'estate infuocata. Barbara D'...

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai e va a Mediaset: inutile la controfferta di Viale Mazzini Corriere della Sera

Bruxelles contro l’abolizione dell’abuso d’ufficio. L’affondo nel Rapporto sullo Stato di diritto. L’unica nota positiva riguarda i progressi significativi nella digitalizzazione della giustizia, per ...Tutto quello che c'è da sapere su "L'estate più calda", il nuovo film Originale Amazon Prime Video di Matteo Pilati disponibile dal 6 luglio.