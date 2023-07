Il Comune ordina di cambiare la porta | Non si adatta! Il motivo è incredibile

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie Un edificio del XVIII secolo nella storica città di Bungay è al centro di una controversia dopo che i proprietari hanno installato uno schermo di vetro sullad'ingresso. Le autorità responsabili della pianificazione hannoto la rimozione dello schermo, sostenendo che detrae dall'aspetto tradizionale dell'edificio classificato di classe II. I proprietari affermano di aver messo lo schermo per proteggere ladalle auto che spruzzano acqua di pozzanghere. L'appello è in corso ed è in attesa della decisione del Consiglio di Suffolk Est. Scopri di più sull'intera vicenda. Di cosa parliamo in questo articolo... I proprietari di un edificio del XVIII secolo sono statiti di rimuovere uno schermo di vetro Lo schermo proteggeva lad'ingresso dall'acqua delle auto I ...

... per un totale di 10 treni, del tutto simili ai 24 treni che ildi Napoli ha acquistato per la linea uno. Questi dieci treni sono destinati a fare servizio sulla metropolitana EAV da Aversa a ...Ildi Fiuggi scende in campo contro il proliferare dei cinghiali, parte la caccia programmata. 'Come accade in moltI territori, anche Fiuggi è vittima del problema dei cinghiali che si avvicinano ...Stamani ilha emanato un'ordinanza sindacale che prevede interventi adulticidi contro la ... I provvedimenti Nello specifico, il provvedimento"a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo ...

Emergenza cinghiali a Fiuggi, il Comune ordina l'abbattimento di 50 ... Caccia Passione

Il gruppo di cittadini chiede chiarezza sulla futuro del quartiere e sulla gestione dell’emergenza durante le ore più critiche.Latina – Pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana: istituito, con una prima riunione operativa, il tavolo tecnico permanente di confronto tra l’amministrazione comune di Latina e gli Ordini e ...