Il commiato di “Bianchina”dalla Rai | “Più libera a Mediaset Io | sempre attaccata dalla sinistra”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Bianchina” Berlinguer va viaRai e diventa il pezzo pregiato della campagna acquisti dima non rinnega il suo essere di, il totem di un cognome che ha segnato il dopoguerra , senza risparmiare frecciate all’azienda che lascia dopo decenni . In un’intervista a Michela Tamburrino su La Stampa confessa che “già da tempo mi sentivo isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi,da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta”. I casi Corona e Orsini e la solitudine in Rai La Berlinguer descrive le peripezie vissute e “come per un anno intero hanno allontanato Mauro Corona, una figura importante per la mia trasmissione. Si trattava anche di una questione di ...