Il caso dell’ex ambasciatrice italiana e gli articoli “filorussi” sul Fatto Quotidiano | «Sono io Ipazia»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Scoppia la polemica sui social contro Elena Basile, l’exin Belgio e in pensione dal 1 giugno, che ha confermato di aver scritto diversiper ilsotto lo pseudonimo “”.considerati smaccatamentecome l’ultimo, questo firmato con il suo vero nome, apparso suldiretto da Marco Travaglio lo scorso 5 luglio con il titolo: «La posizione di Kiev mette a rischio tutti gli ucraini». In quell’articolo Basile commentava le dichiarazioni a Otto e mezzo su La7 del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, contestandogli che «non c’è alcuna minaccia all’Europa e non ci sarebbe stata invasione se il suo governo avesse difeso un percorso a vantaggio del suo ...

Il programma a cura di Siria Magri apre con lo scioccantedi ...rapita e grazie al prelievo del DNA tra gli inquilini......che nella passata stagione si è messo in luce con la maglia'... Indi mancato accordo tra le parti, il Diavolo vorrebbe ... L'bomber del Sassuolo è un obiettivo anche della Roma . Oltre a un ...La nomina'ormaiconsigliera è arrivata in mattinata ed è ... L'assessore Falbo, in ogni, rimarrà come consigliere ...