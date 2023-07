Il bimbo abbraccia il carabiniere | ' Hai arrestato il mio papà | bravo' Il gesto inaspettato che commuove

(Di giovedì 6 luglio 2023) 'Sei venuto di notte e hai portato via', così il bambino ha sussurrato all'orecchio delche hail. L'incontro tra i due è avvenuto a Caivano , durante un dialogo tra ...

Ha riconosciuto il volto del Capitano dei carabinieri , si è avvicinato e gli ha tirato la giacca . Gli ha chiesto di chinarsi e all'orecchio gli ha sussurrato: " mi ricordo di te! Sei venuto di notte ...Ilha riconosciuto il volto del capitano, si è avvicinato e gli ha tirato la giacca. Gli ha chiesto di chinarsi e all'orecchio gli ha sussurrato: 'Mi ricordo di te, sei venuto di notte e hai ...'Sei venuto di notte e hai portato via papà. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso, sei stato bravo' e ilil carabiniere che ha arrestato il padre. E' accaduto a Caivano (Napoli), nel parco Verde, zona spesso sotto i riflettori della cronaca per episodi di criminalità ma dove è anche ...

“Hai arrestato papà, bravo”: bimbo abbraccia il carabiniere La Repubblica

