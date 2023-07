Il bilancio del Maggio Otto milioni o il default Così i costi di produzione hanno affossato le casse

(Di giovedì 6 luglio 2023) Gli incassi della lirica coprono solo al 19% le spese per gli spettacoli. Per l'Alcina oltre 1 milione e 609mila euro fra scritturazione e scena. La relazione di Cutaia: 'Ricavi assolutamente ...

Gli incassi della lirica coprono solo al 19% le spese per gli spettacoli. Per l'Alcina oltre 1 milione e 609mila euro fra scritturazione e scena. La relazione di Cutaia: 'Ricavi assolutamente ...Come avevamo proposto, la contraddizione fra il dettato costituzionale (116, 117 e 119) e il primo periodocomma 791, da un lato, e le altre disposizioni della legge di, dall'altro, si ...... ancora una volta, alla ripresamercato delle costruzioni, che - come sottolineato ancora da ANCE, nonché testimoniato dall'Istat e dall'Ufficio parlamentare di- ha avuto ricadute ...

Certificazione del bilancio: storico riconoscimento per i conti della ... Tecnomedicina

«Un organismo terzo, autorevole ed efficiente, come l’Ufficio Parlamentare del Bilancio, con il compito di definire i Lep». Ieri mattina il governatore De Luca rilancia la ...di Daniele Bovi Sono in tutto 19 i Comuni umbri ai quali il Ministero dell’Interno erogherà quasi 845 mila euro come cofinanziamento per il rafforzamento della videosorveglianza. Mercoledì il dicaster ...