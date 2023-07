Il biglietto della lotteria che ha più di 300 proprietari | la serie che sta facendo impazzire tutti

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie Una docuintitolata 'Se busca millonario' racconta la storia di più di 300 persone che lottano per essere riconosciute come i legittimidi unvincente del valore di 4,7 milioni di euro. Il documentario, prodotto da HBO Max, approfondisce la vicenda che si è svolta nel 2012 ad A Coruña e che è ancora oggetto di una battaglia legale. La docusi propone di svelare i misteri che avvolgono questa storia e invita gli spettatori a riflettere sulla verità e a decidere da soli quale versione credere. La storia viene raccontata attraverso interviste, testimonianze e l'uso di risorse narrative per ricostruirei dettagli di questa complessa situazione. 'Se busca millonario' sarà disponibile su HBO Max a partire da ...