Il Bayern attacca | 'Osimhen? Richieste del Napoli fuori da ogni logica'

Osimhen -Monaco, intervista Hoeness Intervistato da T - online , il presidente onorario Uli Hoeness , anche membro del consiglio di amministrazione del club, ha parlato proprio di Osimhen : ...Il quotidianoil ct e offre la soluzione: "Bisogna riportarlo a casa. La federcalcio non può dire che è un ... Flick, ex allenatore delMonaco e assistente di Joachim Low per la nazionale, ......05:18 Prima occasione per Halland, fuorigioco Subito pericoloso Haaland, chela profondità ... l'ultima volta che l' Inter vinse la Champions League battendo 2 - 0 ilMonaco. 'Oggi ...

Il Bayern Monaco attacca il Napoli su Osimhen: "Cifre fuori logica" Siamo il Napoli

"...il Bayern non fa operazioni del genere" ha detto il dirigente del Bayern Monaco Uli Hoeness in merito al possibile interessamento per il centravanti nigeriano. I bavaresi sono alla ricerca di una ...Il dirigente tedesco ha commentato quanto richiesto dagli azzurri per il bomber, lamentando una corsa al rialzo eccessiva ...