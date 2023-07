Ice | imprese innovative all’estero | Global Startup Program al rush finale

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ultimi giorni di tempo per partecipare alla quarta edizione delStart Up, un percorso integrato di sviluppolanciato dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE) e riservato a 70italiane. La scadenza è fissata a mercoledì 12 luglio.Tramite il periododi 8 settimane, da svolgersi nell’arco temporale compreso tra ottobre 2023 e marzo 2024 in base agli accordi che verranno presi con i singoli incubatori/acceleratori e le specificità del Paese di destinazione, si vuole offrire un percorso di crescita che consenta alle aziende di accrescere esponenzialmente le loro capacità di sviluppo professionale. Il bando è aperto allecon sede in uno dei paesi partecipanti (Corea del Sud, Germania, Giappone, Regno Unito, ...

Grazie alla collaborazione con l'Agenzia, che ha curato la partecipazione degli operatori ... Già accreditati all'evento oltre 180e liberi professionisti della produzione di videogiochi ...... insieme a Toscana Film Commission " Fondazione Sistema Toscana , in collaborazione con l' Agenzia, l'agenzia governativa per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle...... i ministri Tajani, Urso, Lollobrigida, Santanchè, Musumeci e Locatelli, il Presidente ITA -, ... Partecipa, tra gli altri, il ministro dellee del Made in Italy, Adolfo Urso e i presidenti ...

Ice, imprese innovative all'estero: Global Startup Program al rush ... Il Denaro

Global Start Up Program, un percorso integrato di sviluppo all’estero lanciato dall’Istituto per il Commercio Estero e riservato a 70 startup.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...