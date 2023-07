(Di giovedì 6 luglio 2023) È una giornata come le altre, a Teramo, quando una telefonata al centralino del 113 fa precipitare un Paese intero nell’angoscia e nel dramma. Un uomo, probabilmente del posto visto il suo accento marcato, sta allertando le forze dell’ordine: ha trovato un cadavere durante una passeggiata nel bosco, proprio lì a pochi chilometri di distanza dove qualche giorno prima èuna donna:Rea. A lanciare l’allarme, di quella strana e inaspettata sparizione, era stata la signora Flammini Giovanna, titolare di un locale situato a Colle San Marco. La donna aveva allertato le forze dell’ordine per conto di suo marito, che si era recato proprio in quel bar per cercare la moglie. Cosa era successo, lo aveva svelato poi lui direttamente alla polizia in ascolto dall’altra parte della cornetta. Salvatore Parolisi, militare in servizio al 235° RAV di ...

Parolisi parlando deia Melania ha ribadito: " Con Ludovica era una solo ... in provincia di Teramo, molto lontano dal luogo della. La donna è stata uccisa . Il ...Dopo ladella donna Parolisi piangeva la moglie in tv e chiamava l'amante per dirle di mentire, di dire che non avevano una relazione. Era l'ennesimo deie forse una nuova bugia. ...Parla di Melania, della loro vita, dei tanti, e si sente ancora lì, pronto a ripetere ... A denunciarne laè il marito. 'Eravamo andati a fare una gita al Pianoro di Colle San Marco ...

I tradimenti, la scomparsa e la morte: l’omicidio di Melania Rea DiLei

Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni per l'omicidio di sua moglie, Melania Rea, torna libero. In permesso premio. L'ex militare - poi radiato dall'Esercito - ha scontato 12 anni ...In 40 anni si è parlato di servizi segreti di paesi stranieri, alti prelati, gruppi criminali: nessuna teoria o ipotesi ha mai trovato riscontro ...