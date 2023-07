I segreti di Brokeback Mountain | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’iconicodinon è basato su una, ma è in realtà adattato dal racconto omonimo di Annie Proulx, pubblicato per la prima volta sul New Yorker nel 1997. Tradotto col titolo Gente Del Wyoming in italiano, il racconto è stato subito apprezzato e ha fatto guadagnare alla Proulx numerosi riconoscimenti, tra cui il National Magazine Award for Fiction. La critica ha lodato il realismo con cui Annie Proulx ha intriso la sua rappresentazione del Wyoming benchè, come dicevamo, il soggetto alla base del racconto sembra essere interamente fittizio. In un’intervista rilasciata all’Associated Press nel dicembre 2005, poche settimane dopo l’uscita nelle sale di, Proulx ha rifiutato di parlare delle ...