I segreti dei giardinieri esperti | le nove cose da fare a luglio per far prosperare il tuo giardino e le tue piante quest' estate

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizieè il momento perfetto per prendersi cura del proprioe assicurarsi che leprosperino durante la stagione estiva. Un esperto giardiniere ha condivisolavori essenziali dao mese, tra cui potare le ortensie rampicanti, prendere talee di rose e accorciare i getti laterali degli alberi da frutto. I suoi consigli semplici ma efficaci hanno ricevuto molti apprezzamenti sui social media. Scopri di più su come mantenere il tuoin salute e stupire i tuoi cari. Di cosa parliamo ino articolo... Aumentare l'altezza di taglio della falciatrice Potare il glicine e le ortensie rampicanti Prendere talee di legno verde per le rose Fissare stoloni di fragola in vasi di compost Sostenere le dahlie e ...