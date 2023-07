(Di giovedì 6 luglio 2023) 'Ci siamo visti 7 anni fa' esordisce Facchinetti. 'Ma in questi anni non è mai cambiato nulla e stasera siamo qui per cantare con voi' continua dal palco, inaugurando ilpiù lungo della ...

in concerto a San Siro: pubblico in delirio Da 'Canterò per te' a 'Stai con me', la partecipazione del pubblico è altissima. Ed è solo l'inizio. Quattro amici, quattro talenti legati da anni e ...

I Pooh incendiano San Siro, parte il tour Amici per sempre: «Concerto dedicato a Stefano D'Orazio» leggo.it

«Ci siamo visti 7 anni fa» esordisce Facchinetti. «Ma in questi anni non è mai cambiato nulla e stasera siamo qui per cantare con voi» continua dal ...