I nuovi orologi Audemars Piguet Royal Oak Offshore sono più piccoli del solito

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 6 luglio 2023)è un marchio che ci ha spesso abituati al concetto che, per farsi notare, contano anche le dimensioni. Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria, basta pensare ai modelli nati in partnership con Marvel: la sua imponente cassa ha un diametro di 42 mm. Ma se siete tra quelli che abbracciano i trend dei modelli di carattere ma dalle dimensioni più contenute, la maison di Les Brassus non vi chiede di aspettare oltre: gli ultimi cinquelanciati per festeggiare il trentesimo anniversario delOak, infatti, hanno tutti un piacevolissimo diametro di 37 mm e carattere da vendere. Guardiamoli insieme.OakMusic Edition...