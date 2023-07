I figli di Alain Delon denunciano la badante | molestie morali | manovre e minacce

(Di giovedì 6 luglio 2023) Idihanno denunciato la sua “dama di compagnia”, che l’attore definisce “la mia compagna” ma che di fatto è la sua, pere violazione della corrispondenza. E’ stato lo stesso avvocato della famiglia a rivelarlo all’agenzia AFP. “Sospetto un abuso e conto sull’inchiesta per appurarlo” ha detto il legale, Christophe Ayela. Precisando che, 87 anni, si è associato alla denuncia con una dichiarazione scritta. In un comunicato, il legale afferma che “dall’incidente cardiovascolare di, risalente al 2019”, questa donna “che si è trasferita a casa sua, si mostra sempre più aggressiva, denigra e offende lui e i suoi”. Inoltre, “continua ad isolare ...

diDelon denunciano la badante dell'attore per 'molestie morali'. Ma non solo IdiDelon denunciano la badante del padre. Come rivela l'avvocato della famiglia all'agenzia Afp ,...diDelon, mostro sacro dei cinema francese, hanno denunciato la sua dama di compagnia , che l'attore definisce la mia compagna ma che di fatto la sua badante, per molestie morali e ...dell'attoreDelon hanno denunciato la sua "dama di compagnia", di fatto la sua badante, per molestie morali e violazione della corrispondenza. E' quanto ha riferito il loro avvocato all'...

Alain Delon, i figli dell’attore denunciano la sua badante per molestie la Repubblica

Guai in vista per la compagna e la badante di Alain Delon: i figli dell'attore le hanno denunciate per "violenze su persona vulnerabile".Ornella Muti si racconta al settimanale Oggi. Racconta che Francesca Rivelli, questo il suo vero nome, è la stessa donna, quella che per anni è apparsa al cinema come in ...