I fan di FIFA pensano di sapere chi sarà la star di copertina di EA Sports FC - e non è Kylian Mbappé

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie EAsta per lanciare una nuova serie di videogiochi di calcio dopo aver rotto i legami con. Dopo una controversia sulle licenze, l'azienda sta rilasciando un nuovo gioco chiamato EAFC. Mentre alcuni dettagli sono stati annunciati, come le partnership e i loghi, ci sono ancora molti aspetti da scoprire. I fan stanno speculando su chi potrebbe apparire sulladel gioco, con molti che ipotizzano che Erling Haaland del Manchester Cityil volto principale. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli su EAFC e sulla sua! Di cosa parliamo in questo articolo... EAlancerà una nuova serie di videogiochi di calcio dopo il divorzio daLa serie...

... ma anche un simbolo di innovazione e rinnovamento in un settore in cui il nomeha dominato per tanto tempo. Rimane da vedere come ireagiranno a questo cambiamento e se EA sarà in grado di ...... uno tra i migliori giocatori diin Italia; Otaku invece organizzerà il torneo di Tekken 7; Wired Zone si occuperà di allestire la sala tecnologica in cui itroveranno diversi giochi su ...... oltre che come un "nuovo inizio" dopo decenni passati sotto il brand. Lo studio di Redwood ha il difficile compito di catturare l'interesse di milioni di, soprattutto quelli meno informati,...

EA Sports FC 24, chi sarà in copertina quest’anno Lo anticipa un leak eSports & Gaming

Quest'anno i fan dei della serie FIFA vedranno l'attesa trasformazione del franchise in EA Sports FC 24, con l'abbandono dello storico marchio calcistico ma proseguendo sulla scia dei giochi realizzat ...Electronic Arts presenterà presto EA Sports FC 24, il suo nuovo gioco di calcio erede di FIFA, e insieme al trailer d'annuncio dovrebbe rivelare anche la data d'uscita e le prime informazioni sulla Cl ...