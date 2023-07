I cinesi puntano su Jiao per la presidenza Pirelli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Idi CnrcsuJian, ceo di Sinochem, per ladi. Secondo indiscrezioni, in attesa che scada il termine per la presentazione delle liste e si alzi il velo sui 12 ...

di Cnrcsu Jiao Jian, ceo di Sinochem, per la presidenza di Pirelli. Secondo indiscrezioni, in attesa che scada il termine per la presentazione delle liste e si alzi il velo sui 12 ......il mercato interno grazie a un livello tecnologico cresciuto a dismisura e oraall'Europa Ormai è sotto gli occhi di tutti, non solo di analisti e media specializzati: le autohanno ...alla cima 96, 87 statunitensi, 40 indiani, rappresentanti di altre decine di Paesi. Tra il 1953 e il 2022, 11.341 persone hanno toccato la cima. Uno di loro, lo sherpa Kami Rita, c'è ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Ufficiale il calendario 2024 che punta a ottimizzare i grandi spostamenti: ravvicinate le gare in Australia, Giappone e Cina, con quest'ultima che torna tra le 24 tappe in programma (2019 l'ultima ...