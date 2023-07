(Di giovedì 6 luglio 2023) Tra natura e ambiente urbano per realizzarein ogni situazione di luce: abbiamo provato le funzionalità evolute del nuovograficoP60 Pro

...00 fps) 3712 " 2999 (80,8%) ROG Phone 7 Ultimate " " 2009 5658 1324060 3931074 3774 (22,60 fps) 3765 " 3753 (99,7%)Pro " " 1246 3849 1040693 3148676 2752 (16,50 fps) 2780 " 1476 (53,1%) ...Il medio di gamma giapponese ha conquistato 78 punti , esattamente la metà dell'attuale leader della classifica, cioèPro (156 punti). Per gli esperti Xperia 10 V è: al 118mo posto della ......30 fps) 3716 " 2551 (68,6%) ROG Phone 7 Ultimate " " 2009 5658 1324060 3931074 3774 (22,60 fps) 3765 " 3753 (99,7%)Pro " " 1246 3849 1040693 3148676 2752 (16,50 fps) 2780 " 1476 (53,1%) ...

Huawei P60 Pro: ecco come fare foto d'effetto con lo smartphone Vanity Fair Italia

Non è ancora detto che si chiamerà effettivamente Huawei P60 Pocket, ma effettivamente la compagnia cinese ha in cantiere un nuovo smartphone pieghevole sotto forma di flip phone. Almeno secondo le pa ...DxOMark ha testato Sony Xperia 10 V, prodotto di fascia media che si distingue per essere uno smartphone leggero e compatto nonostante l'abbondante batteria da 5.000 mAh. Niente a che vedere con il fr ...