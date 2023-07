(Di giovedì 6 luglio 2023) Secondo un recente studio Future Market Insights si passerà dai 4,3 miliardi di dollari di valore registrati nel 2022 ai quasi 9,7 del 2032, con una crescita del 124% in soli 10 anni. È il trend, che ha già conquistato anche l’Italia, deglipet-. Una tendenza spinta dai sempre più numerosi turisti “a 6”: durante l’estate scorsa oltre 8,5 milioni italiani hanno infatti scelto di partire in vacanza in estate con il proprio pet (dati Coldiretti/Ixè). Spiagge per cani: ...

... Malta , Firenze fino alle strutture- friendly dell' Emilia - Romagna , Trieste , l' Umbria e Milano , in occasione dell'ottavo e ultimo episodio di questa sesta edizione di 4Bruno ...E se invece, restano a casa La vacanza che hai scelto, non è a misura diSe non hai, amici o ... Ci sono ancora pensioni con box e recinti, da cui tenersi alla larga, ma anchea 5 stelle che ...Viaggiare con i nostri piccoli amici richiede attenzione, ma gli stabilimenti balneari e gli... Anche le montagne si trasformano d'estate nella meta ideale per ilovers: natura e lunghe ...

Hotel pet-friendly, è boom: ecco cosa offrono per il benessere dei quattro zampe Io Donna

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Aumentano da tre a quattro le spiagge libere di Roseto degli Abruzzi (Teramo) alle quali si può accedere per far fare il bagno agli amici a 4 zampe. E poi, regole chiare per dis ...CORTINA. Ogni appuntamento è fatto di pochi semplici ingredienti: un ospite, un libro o un concetto chiave per esplorare il tema al centro dell’evento. Nel tempo di un aperitivo o di un caffè ci si nu ...