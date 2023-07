Hai portato via mio papà | bravo | bimbo riconosce e abbraccia il carabiniere che ha arrestato il padre a Caivano Napoli

(Di giovedì 6 luglio 2023) « Sei venuto di notte e haivia. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso ». Un inatteso riconoscimento, seguito da un ancor più sorprendente abbraccio da parte di un bambino alche gli hail. Accade a) , nel parco Verde, finito spesso sotto i riflettori della cronaca per episodi di violenza ma dove è anche fiorente il lavoro della...

"Sei venuto di notte e hai portato via papà. Io ti conosco". Sono le parole di un bambino dette durante un incontro nella chiesa di San Paolo a Caivano. Spesso, nella sua parrocchia, don Maurizio Patriciello, uno dei preti più impegnati contro la camorra, organizza incontri sulla legalità. Il bambino gli ha tirato la giacca, gli ha chiesto di chinarsi e poi gli ha sussurrato nell'orecchio: 'Mi ricordo di te! Sei venuto di notte e hai portato via papà!'.

