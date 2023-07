Hack geniale per una mamma con 6 figli che vive in una casa popolare | così riesce a tenere sempre puliti i letti

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie Unacon seicondivide i suoi consigli per gestire il disordine e la lavanderia. Attraverso un video su TikTok, lasingle mostra come utilizzare icome area per piegare e riporre i vestiti lavati. La donna ha tutti i suoinella stessa stanza, rendendo il disordine un vero incubo. Nonostante i commenti negativi riguardo alla condizione della stanza e ai suoi acquisti, lanon si lascia scoraggiare e continua a trovare modi creativi per organizzare la sua. Scopri di più nel video. Di cosa parliamo in questo articolo... Laha condiviso consigli per gestire il disordine e la lavanderia con sei. Ha condiviso un trucco per lavare iper gestire le pile ...