“Ha fatto un volto di 25 metri” Incidente | il bus precipita in un burrone | 29 morti e oltre 20 feriti

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un autobus passeggeri ha perso il controllo ed è uscito di strada finendo in unprofondo 25. Come riferito dalla stampa locale, almeno 29 passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo sono morte. Il ministro degli Interni ha confermato che tra le vittime c’è anche un bambino di un anno. Le foto diffuse dalla polizia mostrano l’autobus ribaltato su un fianco dopo la caduta dal. L’autobus stava viaggiando dalla capitale Città del Messico fino allo stato meridionale di Oaxaca quando si è schiantato mercoledì intorno alle 6:30 ora locale (13:30 ora del Regno Unito). Il conducente ha perso il controllo del veicolo nella città di Magdalena Penasco, nella regione di Mixteca, ha detto il ministro degli interni dello stato, Jesus Romero. Leggi anche: “Non c’è stato nulla da fare”. Entra in ospedale per un mal di ...

... sulche, essendo due leader di Paesi alle frontiere esterne del blocco, comprendano bene i ... Il partenariato strategico 2030 "a rafforzare la cooperazione in materia di politica estera, ...In una intervista aldefinisce 'inquietanti' i messaggi di chi apprezza il suo coraggio. ... Altronoto per i talk show di Mediaset: dove finisce Minzolini Si vedrà a Mediaset il professor ...Recitazione impeccabile erassicurante gli hannoguadagnare ruoli di assoluto prestigio in teatro. Ma anche nel cinema e in tv. Basti ricordare l'interpretazione di Giovanni Falcone, che ...

Volto di Miss Italia, che fine ha fatto Annalisa Minetti La sua vita è ... MovieTele.it

"In questi anni è cambiato tutto, tranne il fatto che ogni volta che mi ripropongo di cantare qui poi non vedo l'ora - esordisce dal palco Ligabue - Dalla mia prima volta qui, il mio primo stadio, 26 ...Tutti a casa, prova annullata e futuro incerto: una vera e propria odissea quella vissuta ieri mattina da oltre mille candidati giunti da molte parti d'Italia per la prova ...