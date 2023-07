“Ha fatto un grande errore” Barbara D’Urso | lo dicono da dentro Mediaset | cosa c’è dietro la sua cacciata

(Di giovedì 6 luglio 2023) Non si placano le polemiche intorno all’addio di, stavolta a parlare è l’ex dirigentee autore televisivo Luca Tiraboschi. Nel corso di un’intervista concessa a TV Blog ha detto la sua sul clamoroso divorzio trae il Biscione. Prima però ha parlato di quello che è stata la sua carriera e del rapporto con un altro big: Paolo Bonolis con il quale ha collaborato per il programma Tira e Molla. >Famiglia investita durante il funerale, bimbo di 2 anni, papà e nonna morti. Ferita la mamma, il nonno ha un malore (FOTO) “All’epoca il produttore esecutivo godeva di uncoinvolgimento. Ora tutto è in mano a realtà esterne che vendono in licenza il prodotto finito. In automatico nacque una dinamica amicale con Paolo, col quale avevo già lavorato a Occhio allo specchio ...

Al centro della festa c'è naturalmente lei, la piccola maFiat 500, che viaggia attraverso i ... Il primo cinquino iscritto al Club non fa eccezione ed anzi, ildi essere la 500 (per la ......debacle di Stoccarda proprio contro Sonego con annesse lacrime all'uscita dal campo aveva... Ma i due hanno progressivamente alzato il livello, regalando agli spettatori sprazzi ditennis. ...Mi hai insegnato tutto quello che potevi, mi ha cresciuto con tutto le tue forze, come haiin questo ultimo periodo, hai dimostrato di non voler mollare mai, anche quando non avevi più nulla da ...La storica band allo stadio milanese per un concerto lungo tre ore. Senza lo scomparso Stefano D’Orazio: «Lui manca e mancherà sempre. Era un riferimento per tutti noi» ...Lo sloveno ha vinto a Cauterets-Cambasque staccando sull'ultima salita Vingegaard. Il danese è la nuova maglia gialla. Domani si riparte direzione Garonna, con metà gruppo che proverà a fuggire dalla ...