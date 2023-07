Grime è ora gratis su Epic Store!

(Di giovedì 6 luglio 2023) Questa settimana sull’Games Store potrete trovare, un metroidvania in cui dovrete farvi strada in un mondo surreale sfruttando delle armi viventi Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games Store. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’Store, un metroidvania in cui dovrete farvi strada in un mondo surreale sfruttando delle armi viventi. L’Store vi mandanell’inquietante mondo di ...

Pronti a riscattare nuovi videogiochi gratis su Epic Store Il negozio digitale di Epic propone due nuovi titoli a zero euro su PC ...Oggi sull'Epic Store trovate gratis Grime, un metroidvania in cui dovrete farvi strada in un mondo surreale sfruttando delle armi viventi.