Grande Fratello Vip | la confessione di Loredana Lecciso sul reality show condotto da Alfonso Signorini

- - > Non è un mistero che ildella principessa del Galles sia molto legato ai suoi amici ... 'È contristezza che annuncio che la mia cara Ella è morta. Per 15 anni è stata al mio ...Gian Maria Sainato alVip dopo l' Isola dei Famosi 2023 L'ex naufrago, intervistato da FanPage, ha spiegato il suo orientamento definendosi pansessuale. Gian Maria Sainato verso ilsvela ...Oltre questo, il modello rivela quanto guadagna davvero in un mese e parla della probabilità di approdare nella Casa delVip/Nip a settembre. Partendo dal suo orientamento sessuale, ...Loredana Lecciso pronta a partecipare al Gf Vip: "Alfonso mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare, ma...".L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2023 smentisce sui social: non farà mai la Pupa per Enrico Papi, dice sui social.