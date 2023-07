Governo | Schlein | ‘toni intimidatori P Chigi contro toghe inaccettabili’

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Quella del sottosegretario Del Mastro e della ministra Santanchè stanno ormai diventando due pagine davvero inquietanti della cronaca politica italiana. Ed è assolutamente inaccettabile in un sistema democratico che, anziché rispondere alle gravi accuse nel merito, Palazzoalimenti un pericoloso stra poteri dello Stato diffondendo una nota con toninei confronti della magistratura”. Così la segretaria dem Ellyin una nota.“A questo punto è inevitabile – per la leader dem – che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esca dal suo silenzio e si assuma le sue responsabilità. Hanno passato il segno e non si può andare avanti così. Soprattutto se questo significa farlo ai danni del Paese che, nel frattempo, continua a non ricevere risposte”. L'articolo ...

A quelle notti passate in pena, con la conferenza stampa del capo del, che veniva rinviata ... chi scrive apprezza la lealtà, c'è davvero tanta lealtà da parte del partito di Ellyverso ...... non l'avevamo concordato, prima che in serata la segretaria Ellydebba convenire che certo,... è probabile che da qui a là l'impegno delle opposizioni per creare una alternativa dialla ...... e della richiesta di chiarimenti rivolta alla stessa ministra e al. "Se si fa la mozione ... E in serata la segretaria Ellyassicura: " Certamente sì, voteremo la mozione di sfiducia ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Quella del sottosegretario Del Mastro e della ministra Santanchè stanno ormai diventando due pagine davvero inquietanti della cronaca politica italiana. Ed è assolutamente ...E no, anche l’abbraccio no, passi che siete a Montecitorio e non a Palazzo Chigi, davanti ad una piazza deserta, in una città spettrale, in un Paese altrettanto spettrale. Quell’abbraccio tra Giuseppe ...