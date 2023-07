Governo | De Cristofaro Avs | ' violento attacco di Santanché a stampa | si dimetta'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "La ministra del Turismo Santanchè ieri non ha risposto ai tanti interrogativi sulla sua vita imprenditoriale e ha preferito attaccare la, in particolare Il Domani e Repubblica, colpevoli di aver reso pubblica la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati dalla Procura di Milano e Report che ha fatto esplodere il caso. Unviolentissimo contro gli organi di informazione e il giornalismo d'inchiesta, un'intimidazione in stile sudamericano. Ma la cosa grave è che la ministra ha mentito in Parlamento, ha preso in giro gli italiani. Non può rappresentare il Paese, si deve dimettere". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

