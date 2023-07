Governo | al via Cdm | sul tavolo informativa Urso su caro prezzi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Al via il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sulun'del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfosul, con fari accesi sui rincari dei beni di prima necessità ma anche dei voli aerei nazionali.

... "comune a tutta l'Europa che forma talenti dell'Intelligenza Artificiale e poi li fa scappare". "la competizione ha accelerato e le risorse che ilitaliano ha messo sono arrivate e siamo ...... ha deliberato in merito all'intitolazione di unao di un luogo rilevante della città alla ... padre della coalizione di centro - destra a tutt'oggi aldel Paese, ben 4 volte il Presidente ...Esperti divisi sullibera alla Camera della proposta di legge che punta ad istituire una commissione di inchiesta ...la guerriglia" che durante la crisi pandemica "hanno fatto le Regioni al...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Al via il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo un’informativa del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sul caro prezzi, con fari accesi sui ...Da quando i partiti di opposizione, ad eccezione di Italia Viva, hanno depositato unitariamente una proposta di legge sul salario minimo, il tema è diventato centrale nel dibattito sociale e politico.