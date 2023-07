Goodwood FoS - MG4 Xpower | ecco la variante sportiva

(Di giovedì 6 luglio 2023) La MG introduce una versione prestazionale della MG4 riportando sul mercato la sigla, utilizzata agli inizi degli anni 2000 quando il marchio era ancora di proprietà inglese. La nuovadella crossover elettrica debutterà alFestival of Speed il prossimo 13 luglio e sarà proposta in Inghilterra a partire da 36.495 sterline, pari a circa 42.699 euro al cambio attuale e circa 10.000 sterline in più rispetto al modello base della MG4. Non sono ancora noti i prezzi e i dettagli delladestinata agli altri mercati europei. 435 CV con assetto e freni ad hoc. La MG4adotta un sistema di propulsione elettrico con due motori per una potenza totale di sistema di 435 CV e 600 Nm: il propulsore anteriore eroga 204 CV, mentre quello posteriore può contare su 231 CV. La vettura ...

