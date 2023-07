Goodwood FoS - MG EX4 | un' elettrica estrema per omaggiare la Metro 6R4

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo la Cyberster e la MG4 XPower, la MG ha svelato i teaser della terza novità che debutterà alFestival of Speed 2023. Si tratta della EX4, una one-off che porta all'estremo le caratteristiche della nuova versione sportiva della crossoverMG4 XPower. Omaggio alla6R4. La Casa, oggi di proprietà della cinese Saic, ha voluto rendere omaggio ai 40 anni della MG6R4, nata per correre nei rally nella categoria Gruppo B. Per questo il Centro stile di Londra, lo stesso che ha disegnato la Cyberster, è stato incaricato di creare un prototipo che unisse la piattaforma della MG4 XPower con una carrozzeriadegna della storica auto da corsa. I teaser confermano questo approccio: le appendici aerodinamiche anteriori e posteriori sono enormi e anche le carreggiate si ...

