Golf | Robert MacIntyre al comando del Made in Himmerland dopo la prima tornata Staccati gli italiani

(Di giovedì 6 luglio 2023) Iisti del DP World Tour continuano la calda estate di tornei volando in Danimarca per ilin2023 (montepremi 3,25 milioni di dollari). L’evento nato nel 2014 sotto il nome diin Denmark vede al. Lo scozzese guida la classifica con lo score di -6 (64 colpi), grazie ad un giro condito da 8 birdie e 2 bogey. Il britannico vanta due lunghezza di margine sull’inglese Ross Fisher, e tre sul terzetto composto dall’olandese Daan Huizing, dal tedesco Nick Bachem, e dall’americano Johannes Veerman. -2 e sesta posizione per l’inglese Andy Sullivan, e per i danesi Rasmus Hojgaard e Lucas Bjerregaard. Classifica corta al termine della, tuttavia sono appena 15 i ...

... conDowney Jr., alle nuove stagioni - in arrivo prossimamente - delle premiatissime House ... Dal calcio ai motori, dal tennis al basket, ma anche rugby,, atletica, volley, nuoto e molto ...... conDowney Jr., alle nuove stagioni - in arrivo prossimamente - delle premiatissime House ... Dal calcio ai motori, dal tennis al basket, ma anche rugby,, atletica, volley, nuoto e molto ...... conDowney Jr., alle nuove stagioni in arrivo prossimamente delle premiatissime House of ... dal calcio ai motori, dal tennis al basket, ma anche rugby,, atletica, volley, nuoto e molto ...Si è concluso anche il secondo giro al British Masters 2023, di scena al Belfry e sotto il nome illustre di Nick Faldo. Resta al comando, nonostante una giornata non positiva (+1), Justin Rose, che pe ...