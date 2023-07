Glifosato | l' Efsa lo assolve ma segnala lacune nei dati

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il prossimo passo spetta alla Commissione Europea, che, in base alle conclusioni della European Food Safety Authority, dovrà decidere se rinnovare o meno l’approvazione per l’utilizzo di questa sostanza negli erbicidi

Le conclusioni dell'sono in controtendenza alle richieste delle associazioni ambientaliste che da anni cercano di tenere alta l'attenzione sui rischi del. "Ci sono una serie di ...L''non ha individuato un'area critica di preoccupazione' delnell'uomo, negli animali e nell'ambiente, spiega in un comunicato, pur rilevando 'un elevato rischio a lungo termine nei ...Professore, lo Iarc (l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha classificato ilcome possibile cancerogeno, per l'al momento non è così, ma si attende il suo nuovo parere. ...

L’Efsa ci ricasca: nuovo ok al glifosato in Europa Rinnovabili

Già da tempo sotto i riflettori, anche per alcune vicende legate all’azienda statunitense Monsanto (poi acquisita dalla tedesca Bayer) che per prima lo ha immesso sul mercato con il nome commerciale ...L’ultimo organismo internazionale ad essersi espresso sul caso è l’Efsa (l’agenza europea per la sicurezza alimentare) che ha pubblicato un tanto atteso parere dopo lunghi mesi di studio. Nel suo giud ...