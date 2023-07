(Di giovedì 6 luglio 2023) L’International Sustainabilitys Board () della Fondazione IFRS ha pubblicato glidisullae sul– IFRS S1 e IFRS S2 – inaugurando una nuova era di informazioni finanziaria relativa allanei mercati dei capitali di tutto il mondo. Glicontribuiranno a migliorare la fiducia nelle informazioni aziendali sullaper informare le decisioni di investimento creando, per la prima volta, un linguaggio comune per divulgare l’effetto dei rischi e delle opportunità legati alsulle prospettive di un’azienda La Fondazione IFRS, organizzazione di interesse pubblico senza scopo di lucro istituita per sviluppare ...

... in quantoesseri umani che compongono il "flusso migratorio" possono essere riconducibili a ... La qualità delle imbarcazioni utilizzate non risponde ad altidi qualità con la conseguenza ...... mentre i comodi sedili sono in materiali eco sostenibili, con l'ecopelle perallestimenti ... così come è possibile settare la frenata rigenerativa su due livelli,e Strong ed è presente ...... sembra cheuomini siano più interessati a un seno che sia in forma e che rimanga così nel ... La definizione di " forma di seno preferita dagli uomini " può perpetuare stereotipi edi ...

Gli standard globali ISSB di rendicontazione ESG su sostenibilità e clima siciliareport.it

Nintendo ha riportato in un documento gli stipendi dei suoi top manager, che risultano più bassi rispetto agli standard dell'industria.A fronte di importanti passi avanti come il tanto atteso bando per la realizzazione delle infrastrutture regionali di telemedicina, per molti altri aspetti la strada verso la sanità digitale è tutta i ...