Gli Smartwatch rilevano il Parkinson | l’incredibile scoperta senza precedenti

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lopotrebbe aiutare i medici a fare la diagnosi del morbo didiversi anni prima che i sintomi si manifestino. Laè incredibile. Negli ultimi anni abbiamo visto un boom delle vendite di. Si tratta di orologi intelligenti che funzionano sia come orologi da polso tradizionali che come smartphone. Una recente ricerca ha scoperto che questi possono prevedere e prevenire il morbo dirileva il– CheNews.itGlirealizzati da Apple, Google e Garmin sono amati dai consumatori di tutto il mondo, soprattutto quelli che vogliono tenersi in forma e fanno attività fisica. Questo perché le loro metriche riescono a tenere il controllo e avere la situazione monitorata. ...

... che dovrebbero arrivare 3,38 pollici contro1,9 pollici del Samsung Galaxy Z Flip4 . Oltre a ... utile per muoversi tra le impostazioni dello, che dovrebbe essere esclusiva dei modelli ......troverà posto anche il fratello maggiore Samsung Galaxy Z Fold 5 e di sicuro anche lo... Messi per un po' da parteeventi di presentazione statunitensi come quelli europei, il grande ...La Corea, inoltre, è anche il Paese in cuismartphone pieghevoli di Samsung hanno finora ... plus e ultra), un nuovoGalaxy Watch 6 (in due versioni) e una nuova generazione degli ...Apple Watch è un accessorio che sicuramente facilita la vita, ma con le nuove scoperte potrebbe addirittura rivoluzionarla.Smartwatch come gli Apple Watch potrebbero essere usati per fornire dati ad algoritmi che sfruttano l’Intelligenza Artificiale e sono in grado di individuare con quasi dieci anni di anticipo pazienti ...