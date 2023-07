Giusy Attanasio in ospedale | “Sei sempre con me | mamma”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 6 luglio 2023)finisce in. La famosa cantante neomelodica si è sottoposta a un intervento all’ernia iatale e per questo motivo ha scritto un messaggio ai fan per rassicurarli della sua improvvisa assenza. “Ciao amici, vi scrivo per dirvi che da oggi a una settimana la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.