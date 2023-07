Giustizia | indebolita la lotta alla corruzione L’Ue boccia la riforma Nordio

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’unica nota positiva riguarda i progressi significativi nella digitalizzazione della, per il resto l’edizione di quest’anno del Rapporto sullo Stato di diritto in Italia della Commissione europea tira le orecchie al nostro Paese su molti campi di azione. Il richiamo più forte arriva sull’abuso d’ufficio. Bruxelles contro l’abolizione dell’abuso d’ufficio. L’affondo nel Rapporto sullo Stato di diritto La sua abolizione contenuta nelladellatargata Carlo, denuncia l’esecutivo comunitario, potrebbe compromettere la. “È stata presentata una proposta di legge che mira ad abrogare il reato di abuso di ufficio pubblico e a limitare la portata del reato di traffico di influenze”, nota il rapporto. “Le modifiche ...

Da diversi giorni, investigatori e rappresentanti dellamilitare russa stanno lavorando ... Finora, la pressione del nemico non si è, nonostante le perdite. Gli equipaggi di ...... Prigozhin ha affermato che i suoi combattenti avevano condotto una "marcia per la" nelle ... Come eliminare quelle impressioni esterne su una leadershipe migliorare l'ordine ...Sarebbe la sua prima apparizione pubblica dalla "marcia della" su Mosca intrapresa dal ... tanto che "eliminare le impressioni di una leadershipe migliorare l'ordine potrebbe ...

Giustizia, indebolita la lotta alla corruzione. L'Ue boccia la riforma ... LA NOTIZIA

Bruxelles contro l’abolizione dell’abuso d’ufficio. L’affondo nel Rapporto sullo Stato di diritto. L’unica nota positiva riguarda i progressi significativi nella digitalizzazione della giustizia, per ...Critica la posizione del giornalista Nello Trocchia, autore del libro inchiesta Pestaggio di Stato, Editori Laterza, ospite di Trame ...