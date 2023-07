Giuseppe Giofrè dopo “Amici” debutta come attore in “L’estate più calda” | “Interpreto un tamarro dall’animo buono e sensibile | come sono io”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023)mesi di grande soddisfazione professionale per: prima la prova superatagiudice di “di Maria De Filippi” e ora con un ruolo nel nuovo film di Matteo Pilati (che ha già girato “Maschile Singolare”), “più”, disponibile su Prime Video dal 6 luglio. La storia ruota attorno aldi Lucia (Nicole Damiani) pronta a lasciare il paesino d’origine in Sicilia per l’università a Roma e separarsi così da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica. Ma l’arrivo dell’aspirante prete Nicola (Gianmarco Saurino) sconvolgerà gli equilibri di tutti.interpreta Michele, il fidanzato della sorella di Nicola, Damiana, interpretata da Michela Giraud. ...