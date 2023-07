Giuntoli a Torino | Vessicchio | “Gira voce falsissima Avete scambiato la Juve con la Sambenedettese?”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il giornalista Sergiosi è soffermato su alcune voci relative all’approdo di Cristianoallantus. Cristianoè approdato a, alla corte dellantus, dopo che il Napoli (e precisamente il patron Aurelio De Laurentiis) gli ha concesso il via libera. E’ finita dunque l’avventura dell’ex direttore sportivo azzurro all’ombra del Vesuvio ed ora, dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), si appresta ad ‘impreziosire’ la Vecchia Signora con la sua intuizione ed alcuni nuovi acquisti che possano risollevare il club. Girerebbero però alcune fake news su un possibile sopralluogo dell’ex ds del Napoli alla Continassa. Ne ha parlato, senza mezzi termini, il giornalista Sergio ...

Aspettando l'ufficialità di Cristiano, ex ds del Napoli già arrivato a, inizia a muoversi il mercato in uscita della Juventus . Un passo fondamentale per iniziare a costruire operazioni in entrata, possibili dopo aver ...... ma l'idea di separarsi è da tempo nei piani del club, ben prima dell'avvento di, anche a ... Un'idea che finora Bonucci non aveva preso in considerazione, deciso a restare afino alla ...In un video su Youtube, il giornalista sportivo Sergio Vessicchio si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul trattamento nei confronti della Juventus.