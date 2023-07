Giulio Regeni chi era? Ecco il riassunto della sua storia

Un controllo liberticida che è già costato la vita a, assassinato dai servizi egiziani e sulla cui morte il governo del Cairo sta ancora tentando di confondere le acque e rifiutare ...Il Festival è dedicato dal 2016 al ricercatore friulano, trucidato in Egitto, e anche in questa edizione non mancheranno iniziative per ricordarlo e per tenere alta l'attenzione sul ...di Antonio Deiara Resto basito di fronte al gesto del sindaco di Camogli che ha tolto lo striscione dedicato a, in quanto 'divisivo' . Ecco la parola del giorno! Quando una 'vexata quaestio' non può essere valutata senza fraintendimenti o mezze verità o bugie dal buon senso comune, dati gli ...

A Camogli la Lega rimuove "Verità per Giulio Regeni" dal municipio. I cittadini appendono gli striscioni alle finestre L'Espresso

Patrick Zaki si è laureato a Bologna, ma non è ancora libero dal suo Paese. Il rettore Molari: "Ti aspettiamo a Bologna per festeggiare insieme" ...La proclamazione è avvenuta in collegamento dall'Egitto, perché Zaki non può lasciare il paese essendo ancora sotto processo ...