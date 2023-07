Giulia Salemi | tensione con Soleil Sorge? Spunta la lite tra le due

(Di giovedì 6 luglio 2023)ancora al centro del gossip:lacon? Ecco come stanno le cose tra le duecontinua a essere il fulcro del gossip estivo 2023. Nei giorni scorsi la modella ed ex fidanzata di Luca Onestini è finita al centro della discussa telenovela tra ex gieffini, secondo la quale sarebbe stata protagonista di un incontro molto ravvicinato con Oriana Marzoli in Sardegna. Una situazione che ha fatto molto discutere e intorno alla quale è difficile ricostruire una versione chiara e ben definita. Nelle scorse ore invece il nome diè stato accostato a. Tra le due si respirerebbe aria di? Nelle scorse ore la ...

Prima per il potenziale litigio tra Oriana e Chadia (anche lei era presente alla serata) e poi per un gesto nei confronti di. Soleil smette di seguire00:38 l'ora ...essenziale (6) 'Una versione inedita di me. Forse la più vera ed essenziale', scrive lasu Instagram. Sì, forse un po' troppo. L'abito bianco con oblò laterale non regala ...e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso alcuni giorni da sogno sulle spiagge e, poi, la sera nei locali, di Saint - Tropez, in Francia . I due ex gieffini hanno documentato tutto con le ...

Soleil Sorge smette di seguire Giulia Salemi sui social Novella 2000

Soleil Sorge e Giulia Salemi hanno litigato. Non sembra più tanto folle la teoria che si era fatta largo sul web qualche mese fa. Durante una puntata del Gf Vip Party, Soleil Sorge aveva pronunciato ...Soleil Sorge smette di seguire Giulia Salemi sui social: il gesto dell'ex corteggiatrice non passa inosservato ...